Российский психолог описала портрет доносчиков в рабочем коллективе

Психолог Марина Гладышева рассказала о способах вычислить в рабочем коллективе сотрудника, который передает наблюдения о промахах других работников начальнику. Ее слова приводит NEWS.ru.

Психолог описала портрет типичных доносчиков. По ее словам, такое поведение, как правило, связано с эмоциональным типом человека и его попытками заслужить одобрение.

«Если же говорить о тех, кто доносит, обычно это люди скрупулезные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается», — назвала качества доносчиков российский психолог.

Гладышева отметила, что такие люди считают, что они трудятся больше других, но начальство не замечает этого. Они думают, что, заложив коллегу, смогут подняться по карьерной лестнице, и всем завидуют. При этом психолог отмечает, что такие люди часто не получают похвалы от начальства.

Ранее психолог Дмитрий Синарев рассказал, что обычно жертвами мошенников становятся две категории людей — так называемые «хозяева жизни» и «скупердяи». Мошенники обкрадывают «хозяев» с помощью призывов к пожертвованиям в сомнительные фонды. В случае со «скупердяями» применяются другие схемы. Им нужно дать возможность получить «бешеную выгоду при минимальных затратах», которая скоро исчезнет.