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Диетолог назвала продукты со «скрытым» сахаром

Диетолог Пигарева: к продуктам со «скрытым» сахаром относятся газированные напитки и мюсли

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева в беседе с радио Sputnik сообщила, что продукты могут содержать сахар, даже если на этикетке он не указан.

Так, к продуктам, содержащим «скрытый» сахар относятся газированные напитки, готовые соусы, фруктовые йогурты и творожные массы, а также различные мюсли и продукты для быстрого завтрака.

Специалист посоветовала внимательно читать этикетку перед покупкой продукта. «Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <...> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — сказала она.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Эми Гудсон назвала сладкие газированные напитки одной из причин образования опасного для здоровья висцерального жира на животе.

Марина Совина
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