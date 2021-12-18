Власти США завысили данные по вакцинации

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США завысили данные о вакцинации американцев от коронавируса на несколько миллионов человек. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные и представителей местных властей.

Агентство обратило внимание, что, согласно последним оценкам ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5 процента населения США или около 240 миллионов человек. При этом полностью курс вакцинации прошли только 61,3 процента, что немного больше, чем 203 миллиона жителей страны. Таким образом, разрыв между двумя показателями составил около 37 миллионов человек или порядка 11 процентов.

«Это отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике», — указывает Bloomberg. При этом опрошенные представители властей полагают, что федеральное правительство «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу, таким образом сильно завышая показатели по числу частично привитых американцев.

Ранее в CDC сообщили, что большинство зараженных омикрон-штаммом коронавируса граждан были полностью вакцинированы. В центре сообщили, что из 43 случаев заражения новым штаммом 34 человека были полностью вакцинированы от COVID-19. Уточняется, что 14 из них уже успели ревакцинироваться.