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Россиянам объяснили быстрый набор веса при коронавирусе

Эндокринолог Калинчев объяснил резкий набор веса при COVID-19 лечением цитокинового шторма

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил, почему пациенты с коронавирусом сталкиваются с резким набором веса. Это связано с лечением цитокинового шторма, отметил специалист в интервью URA.RU.

Медик заявил, что быстрый набор веса при COVID-19 возможен только в одном случае, когда инфекция вызвала у пациента цитокиновый шторм. Его лечат системными глюкокортикостероидами, которые способствуют появлению лишних килограммов.

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«Так вот люди набирают в весе, поскольку, это часто просто вода, оттеки и прочее, именно за счет применения системных глюкокортикостероидов. И на фоне их приема еще возникает сахарный диабет», — пояснил россиянам Калинчев.

Эндокринолог добавил, что появившийся лишний вес уйдет со временем самостоятельно. Это «обратимая вещь», поэтому пациенту хватит нескольких месяцев, чтобы вернуться к привычному ритму жизни, питания и физической активности. Чтобы ускорить этот процесс, Калинчев посоветовал обратиться за консультацией к врачам.

Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олеся Гурова в беседе с URA.RU назвала другую причину резкого набора веса при заболевании коронавирусом. По ее мнению, существует ложное представление о том, что при инфицировании следует больше питаться.

«Для многих есть такое представление, чтобы как-то поддержать свой организм, нужно больше питаться, чтобы пища была более плотная, калорийная. Есть такое заблуждение, поэтому для многих это представляет стратегию лечения», — объяснила Гурова.

Ранее в Великобритании потерю аппетита назвали неожиданным симптомом омикрон-штамма коронавируса. К такому мнению пришли журналисты, изучив данные исследования организации ZOE COVID Study.

Марина Совина
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