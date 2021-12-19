Вдова погибшего в Анкаре посла Карлова поделилась воспоминаниями о муже

Вдова погибшего пять лет назад в Анкаре российского посла Андрея Карлова в преддверии годовщины его смерти поделилась с РИА Новости воспоминаниями о супруге.

Марина Карлова отметила, что муж родился в семье дипломата, его отец умер от сердечного приступа, вернувшись с Занзибара, где был в командировке, он не выдержал тяжелого климата. В 14 лет будущему дипломату пришлось повзрослеть и стать главой семьи.

По словам вдовы, Андрей Карлов отлично учился и помогал матери, окончив школу, он поступил в МГИМО, изучал корейский язык и был направлен по линии МИД в Северную Корею. Эту страну, ее природу, людей, местную еду супруги очень полюбили, в общей сложности они провели там 16 лет.

Марина Карлова добавила, что ее муж направлял все свои интересы на службу Родине. «Есть дело — Родину защищать, а профессия дипломата заключается в том, чтобы защищать интересы своей Родины. И Андрей стремился внести свою лепту в это дело», — заключила она.

Андрей Карлов, российский посол в Анкаре, был застрелен 19 декабря 2016 года. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

