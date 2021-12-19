Друзья выиграли в лотерею 400 миллионов рублей и попали в тюрьму

В Великобритании двое друзей купили лотерейный билет с украденной банковской карты и выиграли крупный приз в четыре миллиона фунтов (около 400 миллионов рублей). После победы товарищи решили отпраздновать крупный выигрыш и устроили четырехдневный запой, однако правоохранители раскрыли их обман, из-за чего мужчины попали в тюрьму, сообщает Daily Star.

Свой счастливый билет они приобрели в магазине в Лондоне, куда они приехали попрошайничать. Друзья были уверены, что в крупном городе можно получить больше денег.

После выигрыша один из приятелей позвонил в компанию, у которой они должны были получить приз, но когда у него попросили назвать банковские реквизиты для перевода денег он обмолвился, что у него нет счета. Это насторожило оператора, поскольку в таком случае вставал вопрос о том, как мужчина приобрел лотерейный билет.

Позвонивший ему на следующий день следователь выяснил, что карта принадлежит его бывшему другу, который «должен ему денег». Данную информацию подтвердить не удалось. В итоге выяснилось, что карта была украдена у совершенно другого человека, вследствие чего товарищей арестовали и отправили в тюрьму.

Ранее стало известно, что жительница Кубани несколько месяцев не знала, что выиграла в лотерею почти 60 миллионов рублей. Россиянка купила билет «Спортлото "6 из 45"» на сдачу в одном из продуктовых магазинов Мурманска. При покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а через несколько месяцев решила зарегистрироваться на сайте «Столото» и снова указала этот же номер.