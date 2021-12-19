Трамп рассказал о неуважении России к США

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что США еще никогда не были на таком «низком уровне», как в настоящее время. Об этом он заявил в эфире Fox News, передает ТАСС.

По его словам, другие государства до сих пор не проявляли такого неуважения к Вашингтону. «Со стороны Китая, России, Северной Кореи, — сказал Трамп. — Никогда не было таких времен».

Экс-глава государства отметил, что КНР грабила США в течение многих лет, и из-за ее политики американская экономика каждый год теряет примерно 500 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Китай с экономической точки зрения огромная страна. При этом бывший президент заявил, что Россия в этом плане не такая, но обладает военной мощью. «Китай также обладает великой военной мощью», — резюмировал политик.

Ранее Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии COVID-19. «По всему миру, я не говорю только о США, [в результате пандемии] был нанесен ущерб на 60 триллионов долларов», — отметил бывший американский лидер. В то же время он добавил, что у КНР нет такой суммы, однако государство обязано что-то сделать, чтобы возместить нанесенный вред.

