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Трамп рассказал о неуважении России к США

Экс-президент Трамп: Россия и КНР никогда не проявляли такого неуважения к США, как сейчас
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что США еще никогда не были на таком «низком уровне», как в настоящее время. Об этом он заявил в эфире Fox News, передает ТАСС.

По его словам, другие государства до сих пор не проявляли такого неуважения к Вашингтону. «Со стороны Китая, России, Северной Кореи, — сказал Трамп. — Никогда не было таких времен».

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Экс-глава государства отметил, что КНР грабила США в течение многих лет, и из-за ее политики американская экономика каждый год теряет примерно 500 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Китай с экономической точки зрения огромная страна. При этом бывший президент заявил, что Россия в этом плане не такая, но обладает военной мощью. «Китай также обладает великой военной мощью», — резюмировал политик.

Ранее Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии COVID-19. «По всему миру, я не говорю только о США, [в результате пандемии] был нанесен ущерб на 60 триллионов долларов», — отметил бывший американский лидер. В то же время он добавил, что у КНР нет такой суммы, однако государство обязано что-то сделать, чтобы возместить нанесенный вред.

Марина Совина
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