Трамп потребовал от Китая компенсаций за ущерб от пандемии COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить миру репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии COVID-19. О своем требовании он заявил в интервью телеканалу Fox.

«По всему миру, я не говорю только о США, [в результате пандемии] был нанесен ущерб на 60 триллионов долларов», — отметил бывший американский лидер.

Собеседник телеканала в то же время добавил, что у КНР нет такой суммы, однако государство обязано что-то сделать, чтобы возместить нанесенный вред.

В августе американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и представили результаты в докладе президенту США Джо Байдену. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

В посольстве Китая в Вашингтоне в свою очередь назвали материал научно неубедительным. Там также призвали к тому, чтобы вопросом о происхождении COVID-19 занимались ученые, а не американская разведка.