Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп потребовал от Китая компенсаций за ущерб от пандемии COVID-19

Экс-президент США Трамп заявил, что Китай должен выплатить репарации за ущерб от пандемии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить миру репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии COVID-19. О своем требовании он заявил в интервью телеканалу Fox.

«По всему миру, я не говорю только о США, [в результате пандемии] был нанесен ущерб на 60 триллионов долларов», — отметил бывший американский лидер.

Материалы по теме:
Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Пандемия из пробирки.Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
31 июля
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку» Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку»Почему в мире снова заговорили об утечке коронавируса из лаборатории?
22 июля

Собеседник телеканала в то же время добавил, что у КНР нет такой суммы, однако государство обязано что-то сделать, чтобы возместить нанесенный вред.

В августе американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и представили результаты в докладе президенту США Джо Байдену. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

В посольстве Китая в Вашингтоне в свою очередь назвали материал научно неубедительным. Там также призвали к тому, чтобы вопросом о происхождении COVID-19 занимались ученые, а не американская разведка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
На Украине рассказали о желании Киева стать «второй Польшей»
Мамаев перешел в новый клуб
Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами
Ольга Бузова нашла наряд для будущего мужа
Стал известен победитель «Детского Евровидения»
Жириновский призвал использовать военную силу против Украины
Жительница Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох»
Вирусолог призвал скорее ввести для россиян штрафы за отказ от вакцинации
Трамп потребовал от Китая компенсаций за ущерб от пандемии COVID-19
Названо число уничтоженных российским «Панцирем» турецких беспилотников
Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка
Главный тренер сборной России оценил поражение команды в Кубке Первого канала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter