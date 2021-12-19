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Раскрыта предварительная причина ЧП на шахте в Кузбассе

«СУЭК-Кузбасс»: предварительная причина ЧП в шахте имени Рубана — самонагревание пласта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предварительной причиной ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе является самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «СУЭК-Кузбасс», владеющая шахтой.

Согласно заявлению фирмы, на объекте сработали датчики, которые зафиксировали выделение оксида углерода. Отмечается, что возгорания не было, в соответствии с существующим порядком все работы в шахте были немедленно прекращены. В компании добавили, что вентиляция шахты продолжает работать, газовая обстановка в норме.

Помимо этого, в «СУЭК-Кузбасс» рассказали, что такие ситуации являются достаточно обыденными и штатными, их неоднократно отрабатывают на тренировках. Также подчеркивается, что все шахтеры знают, как надо ввести себя при таких происшествиях.

Ранее сообщалось, что эвакуация горняков из шахты имени Рубана после сигнала о чрезвычайном происшествии завершена. Официальный представитель «СУЭК-Кузбасс» уточнил, что все шахтеры выведены на поверхность, пострадавших среди них нет.

О ЧП в шахте в Кемеровской области в воскресенье, 19 декабря, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. На смене в тот момент находились 139 горняков.

Марина Совина
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