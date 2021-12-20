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В России начали закрывать алкомаркеты крупных сетей

«Деловой Петербург»: X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет

Фото: RETAILER.ru

Российские торговые ретейлеры X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет. Как сообщает «Деловой Петербург», в Санкт-Петербурге прекратили работу два принадлежащих X5Group алкомаркета «Пятьница», а в ближайшее время запланировано закрытие еще семи точек.

«В условиях ограничения площадей формат "Пятьницы" неэффективен. Сейчас мы понимаем, что эти площади выгоднее использовать для открытия нового магазина. У нас останется несколько алкомаркетов в регионе, но это непрофильный бизнес», — объяснила директор по продажам макрорегиона Северо–Запад торговой сети «Пятерочка» Екатерина Родионова. Также закрылись и торговые точки нового формата «Магнит вечерний», которые открылись в Центральном регионе, но не успели приобрести популярность.

Ранее в декабре стало известно, что российские фермеры смогут на льготных условиях размещать свою продукцию в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Подобные островки будут работать по принципу кооператива, где смогут объединиться от 10 до 25 малых сельхозпроизводителей. Пилотный проект называется «Фермерский островок», он стартовал в Уфе.

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Платон Щукин
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