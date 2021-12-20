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Женщина обнаружила пакет с мертвым младенцем в морозильной камере

Женщина нашла в холодильнике пакет из супермаркета с телом младенца

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В английском городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир, женщина обнаружила пакет из супермаркета с телом младенца в морозильной камере домашнего холодильника. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летний Дарнелл Джексон рассказал, что в четверг, 16 декабря, примерно в 11:30 ему позвонила его 28-летняя партнерша Кэрол Херст и попросила срочно вернуться домой с работы. Она сказала, что нашла мертвого младенца в холодильнике. Когда Джексон вошел в дом, Херст разговаривала по телефону с полицейскими, а ему предстояло заглянуть в пакет и убедиться, что его возлюбленная сказала правду.

«Я буквально схватил пакет и сразу же понял, что в нем мертвый ребенок. Так как у нас с Кэрол только что родилась дочка, я точно знал, как выглядят новорожденные. Ребенок был в позе эмбриона. Было видно, что кожа обморожена, на ножках было много инея», — отметил британец.

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Евгения Черкасова
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