Раскрыта стоимость штаб-квартиры из фильмов про Бонда

В Лондоне неизвестный миллиардер купил пентхаус в здании бывшего военного ведомства в Уайтхолле. Приобретенная им недвижимость служила штаб-квартирой МИ-6 в трех фильмах про агента 007 Джеймса Бонда, пишет портал Daily Mail.

До съемок бондианы в здании 1906 года постройки располагался кабинет Уинстона Черчилля. Будучи военным министром Великобритании, он работал в помещении с 1919 по 1921 год. С 1983 года пентхаус начал появляться в фильмах про Бонда — его можно увидеть в «Осьминожке», «Виде на убийство» и «Лицензии на убийство». Часть здания также видно в эпизоде фильма «Скайфолл», когда главный герой стоит на крыше.

В 2014 году здание британского министерства обороны выкупили за 350 миллионов фунтов стерлингов братья-миллиардеры Хиндуджа, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group. Имя нового владельца штаб-квартиры из бондианы риелторы не раскрыли, но отметили, что стоимость недвижимости на пятом и шестом этажах составила 40 миллионов фунтов стерлингов.

Площадь пентхауса вместе с культовой трехэтажной башней достигает 320 квадратных метров. Внутри квартиры четыре спальни, а из окон открывается вид на престижный район Саут-Банк (South Bank) на берегу Темзы. Одной из особенностей здания также являются красивые и многочисленные коридоры шириной до трех метров.

В ноябре неизвестный миллиардер выкупил целый этаж с пентхаусами в Лондоне. По данным источников, он приобрел семь элитных квартир общей площадью около 650 квадратных метров за 21,4 миллиона фунтов стерлингов (более двух миллиардов рублей). Имя покупателя не раскрывается — известно лишь, что это миллиардер из-за рубежа.