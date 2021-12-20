МИД отверг наличие ультиматума в предложениях России для США

В предложениях России для США и НАТО пока отсутствует характер ультиматума, считает замглавы МИД России Александр Грушко. В то же время в Вашингтоне должны понимать, что Москва ответит соразмерно в случае, если страны альянса разместят на своей территории «ударные средства», передает «Российская газета».

«Абсолютно не считаю их (предложения России по гарантиям безопасности — прим «Ленты.ру») ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло», — заявил Грушко. В то же время заместитель министра добавил, что нынешнее положение в отношениях двух сторон очень серьезно и требует двустороннего диалога — «принципиального разговора глаза в глаза».

Грушко подчеркнул, что Москва готова соразмерно ответить странам Запада в случае, если ее предложения отвергнут, и вблизи границ России появятся ударные средства, способные в течение нескольких минут поразить цели на ее территории. «Мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров», — сказал дипломат.

Для России складывающаяся ситуация на ее границах неприемлема, уверен представитель МИД. Раньше линия соприкосновения с НАТО была только в Турции и Норвегии, а теперь войска альянса почти вплотную подобрались к западным границам России на пространстве Восточной Европы. Он обвинил НАТО в нарушении договоренностей, достигнутых руководителями западных стран и СССР в 1990-1991 годах. «Можно ли представить, чтобы, когда [президент СССР Михаил] Горбачев поднимал вопрос о непродвижении НАТО на восток, ему эти политики (лидеры стран НАТО — прим. «Ленты.ру») отвечали бы сегодняшним языком? Мол, извините, Михаил Сергеевич, есть Вашингтонский договор, и государства сами будут принимать решение, куда им вступать или не вступать», — возмутился Грушко.

Россия 17 декабря представила проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В них Москва предлагает НАТО свернуть любые планы Украины по членству в альянсе, взаимно отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести уже размещенные части, а также не рассматривать Россию в качестве противника. В Вашингтоне и Брюсселе пока не ответили на российские внешнеполитические идеи.