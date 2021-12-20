Американский посол заявил о наследии холодной войны в отношениях США и России

Недоверие между странами Запада и Россией все еще сохраняется со времен холодной войны. Об этом ТАСС рассказал бывший американский посол в Москве Томас Пикеринг.

По его словам, некоторое наследие, выражающиеся в неопределенности и недоверии, которыми была пронизана та эпоха, до сих пор существует. Дипломат отметил, что тогда системные и обусловленные идеологией разногласия были между СССР и Западом, в особенности США. «Это так никогда полностью и не исчезло вследствие произошедших перемен», — резюмировал экс-посол.

Ранее Пикеринг рассказал, что распад Советского Союза стал неожиданностью для всех в Вашингтоне. По утверждению дипломата, в США следили за происходившими в Советском Союзе переменами, при этом внимание было сконцентрировано на военной мощи СССР. «Хотя казалось, что все катится по наклонной, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены», — заявил он.

