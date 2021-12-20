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Американский посол рассказал о неожиданном для США распаде СССР

Посол США в России Пикеринг: распад СССР стал для США неожиданностью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Распад Советского Союза стал неожиданностью для всех в Вашингтоне. Об этом ТАСС рассказал бывший американский посол в России Томас Пикеринг.

По утверждению дипломата, в США следили за происходившими в Советском Союзе переменами, при этом внимание было сконцентрировано на военной мощи СССР. «Хотя казалось, что все катится по наклонной, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены», — заявил он.

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Ранее в декабре бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что работа над соглашением о распаде СССР происходила под бутылку коньяка. При этом он отметил, что из бутылки собравшиеся все вместе отпили не больше чем 100 граммов. «И то еще в рюмках осталось», — уточнил экс-политик.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Марина Совина
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