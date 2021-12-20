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Россиянам назвали альтернативные Сочи города для отдыха в Краснодарском крае

Юлия Беглецова: вместо Сочи зимой можно посетить Анапу, Геленджик, Новороссийск или Кавказ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Имея в виду отпуск в Краснодарском крае, россияне обычно говорят о Сочи. Однако этому курортному городу есть альтернативы. Южные города, в которых можно отдохнуть не в сезон, россиянам назвала эксперт туристического рынка, руководитель краснодарской туристической компании Юлия Беглецова в беседе с KP.RU.

По ее словам, сменить обстановку и провести романтический отпуск можно в Геленджике, Анапе или Новороссийске. В этих городах есть отели мирового уровня, спа-комплексы, красивые набережные для прогулок, а также экскурсии.

В окрестностях крупных городов можно посетить винодельни, которые производят напитки высшего качества. Кроме того, на производствах есть рестораны высокой кухни, где можно поужинать.

В Геленджике из развлечений есть гольф и катание на джипах по горной местности. Под Новороссийском находится знаменитое село Абрау-Дюрсо, которое сейчас превратилось в туристический центр с различными активностями для путешественников.

В несезон Беглецова также посоветовала отправиться на термальные курорты в горах Кавказа. Они расположены в Мостовском и Лабинском районах Краснодарского края. «Представьте себе купание в теплой минеральной воде с видом на заснеженные горы. В такой воде содержится огромное количество растворенных минералов, таких как кальций, литий и радий. Ее лечебные свойства великолепны», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что добраться до курортов можно только на машине, однако это стоит сделать. По словам специалиста, многие люди излечивали в термальных источниках хронические болезни.

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Варвара Кошечкина
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