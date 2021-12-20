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Сообщение о крупном пожаре на нефтезаводе в Омске оказалось недостоверным

Информация о якобы вызвавшем туман пожаре в Омске оказалась новостью 22-летней давности

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В социальных сетях распространилось сообщение о крупном пожаре на территории нефтезавода «Омскнефтепродукт», которое местные жители назвали причиной плотного тумана в Омске. Однако, как выяснилось в ходе анализа, информация оказалась недостоверной.

Впервые скриншот с информацией о пожаре, который впоследствии начал распространяться на личных страницах жителей города в социальных сетях, появился в паблике «Типичный Омск» во «ВКонтакте». При этом на скриншоте — новость Первого канала 22-летней давности. Материал был опубликован 24 февраля 1999 года в 22:29, что уже свидетельствует о недостоверности изложенной информации.

Поводом для распространения подобной информации послужил сильный туман в Омске, из-за которого были отменены и задержаны ряд рейсов, а видимость, к примеру, в аэропорту составляла 50 метров. Примечательно, что на всех распространяемых в социальных сетях скриншотах сайта Первого канала обрезана дата публикации, что может говорить о нарочном распространении недостоверной информации.

Синоптики назвали омский туман радиационным — природное явление, которые появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы, отмечает «Вести-Омск».

Информацию о пожаре на заводе в Омске также опровергли в региональном управлении МЧС. «Информация, распространяемая в соцсетях о якобы пожаре на нефтезаводе не соответствует действительности и является ложной. Крупных пожаров в Омске и области за минувшие сутки не зафиксировано», — приводит заявление ведомства портал «Город 55».

Охвата в СМИ публикация о пожаре в Омске не получила — региональные издания «МК-Омск», «12 Канал Омск», «Омск регион», Om1.ru, «КП-Омск» , «БК55», NGS55.ru — подали эту информацию с позиции опровержения, однако подобный скриншот до сих пор распространяется среди пользователей социальных сетей.

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Варвара Кошечкина
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