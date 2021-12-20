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Пробки в Москве достигли 10 баллов

Дептранс: пробки в Москве достигли 10 баллов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уровень пробок в Москве к 18:30 составил 10 баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.

Средняя скорость движения в городе составила 20-25 км/ч. В департаменте рекомендовали воздержаться от поездок в ближайшее время.

«Основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД», — сообщает дептранс.

При движении в область наибольшие заторы наблюдаются на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице и Проспекте Андропова. Нормально едут Ярославское, Волоколамское и Дмитровское шоссе.

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Роман Кирьянов
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