Пробки в Москве достигли 10 баллов
Дептранс: пробки в Москве достигли 10 баллов
Уровень пробок в Москве к 18:30 составил 10 баллов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный департамент транспорта.
Средняя скорость движения в городе составила 20-25 км/ч. В департаменте рекомендовали воздержаться от поездок в ближайшее время.
«Основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД», — сообщает дептранс.
При движении в область наибольшие заторы наблюдаются на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице и Проспекте Андропова. Нормально едут Ярославское, Волоколамское и Дмитровское шоссе.