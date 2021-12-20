Девушка узнала о пропаже одной своей вещи и разругалась с женихом

Пользовательница Reddit с ником @MuffinsMuffins3 поделилась историей о том, как разругалась с женихом после пропажи подарка на Рождество для ее больного брата. Рассказчица узнала, что возлюбленный без спроса подарил купленную ею игровую приставку Xbox своему племяннику и обвинила его в воровстве.

Младший брат автора поста родился с заболеванием сердца, которое мешало ему полноценно жить и заниматься любимыми делами. Кроме того, у родителей не было лишних денег, поскольку медикаменты для брата стоили очень дорого. В связи с этим семья не могла позволить себе покупать ребенку дорогие игрушки и обеспечивать ему другие развлечения. «Он всегда хотел иметь дома приставку. Сейчас он играет в нее, когда наши родственники приносят свою консоль. Однако в последнее время мой брат чувствует себя очень одиноко и грустит, поскольку врачи рекомендовали ограничить посещения», — пояснила @MuffinsMuffins3.

Рассказчица решила подарить мальчику на Рождество Xbox. «Я купила приставку и однажды обнаружила, что мой жених отправил ее своему племяннику, который живет в другом штате. Я была в ужасе», — призналась она. На вопрос о том, почему партнер сделал это, зная, что это был чужой подарок, парень объяснил, что его сестра воспитывает ребенка одна и не может покупать такие презенты. По словам жениха, ему стало жаль мальчика, и он решил таким образом подбодрить его. Однако у молодого человека якобы не было денег, поэтому он решил, что может отправить ему Xbox.

«Я сказала ему, что он не имеет права прикасаться к Xbox, и добавила, что его поступок является кражей. Его сильно расстроили мои слова и даже несколько шокировали. Он сказал, что ему очень больно от того, что я, по сути, назвала его вором», — поделилась пользовательница Reddit. После этого жених перестал с ней разговаривать, а затем и вовсе съехал в отель.

Другие пользователи сайта поддержали рассказчицу в комментариях. «Почему он может позволить себе съехать в отель из-за обиды, но не может купить Xbox?», «Подай заявление в полицию, я не шучу. Также я советую тебе позвонить его сестре и рассказать эту историю. Если она не вернет приставку, ты можешь подать и на нее заявление — за получение краденого имущества», «Я в шоке, что рассказчица назвала его своим женихом. Он украл у нее дорогую вещь и даже не жалеет об этом», — написали комментаторы.