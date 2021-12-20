В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского к санкциям против России

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа назвал несерьезным призыв президента Украины Владимира Зеленского к превентивным санкциям против России. Такой комментарий он дал в разговоре с RT.

По словам депутата, «почва уходит из-под ног Зеленского», он это тоже понимает. Его позиции в настоящее время очень сильно ослабевают — как внешние, так и внутренние, отметил Чепа. Он уточнил, что в случае размещения оружия альянса на территории Украины, Россия даст соответствующий ответ.

«Визг со стороны Зеленского — это и заявлением-то назвать сложно», — прокомментировал призыв депутат. Попытки украинского лидера обратить на себя внимание никто не замечает, заключил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ввести «мощные санкции» против России. Он отметил, что не видит предпосылок, почему российский лидер Владимир Путин сделает шаг назад. «Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — уточнил Зеленский.