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Германия отреагировала на высылку дипломатов из России

МИД Германии назвал необоснованной высылку двух дипломатов из России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В МИД Германии назвали необоснованной высылку двух немецких дипломатов из России. Так Берлин отреагировал на соответствующее решение российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В немецком МИД заявили, что указанный шаг Москвы осложнит отношения России и Германии. «Этот шаг не стал сюрпризом, но, с точки зрения федерального правительства, является совершенно необоснованным», — подчеркнули в ведомстве. При этом представитель германского министерства отметил, что Берлин продолжит стремиться к равноправному диалогу с Москвой.

Ранее стало известно, что МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина в отношении сотрудников российского посольства. В российском министерстве подчеркнули, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги ФРГ в будущем.

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Екатерина Андреева
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