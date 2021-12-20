Германия отреагировала на высылку дипломатов из России

В МИД Германии назвали необоснованной высылку двух немецких дипломатов из России. Так Берлин отреагировал на соответствующее решение российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В немецком МИД заявили, что указанный шаг Москвы осложнит отношения России и Германии. «Этот шаг не стал сюрпризом, но, с точки зрения федерального правительства, является совершенно необоснованным», — подчеркнули в ведомстве. При этом представитель германского министерства отметил, что Берлин продолжит стремиться к равноправному диалогу с Москвой.

Ранее стало известно, что МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина в отношении сотрудников российского посольства. В российском министерстве подчеркнули, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги ФРГ в будущем.