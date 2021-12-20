СКР рассмотрит версию суицида выложившего убитыми гусями надпись депутата

Следователи проверят версию убийства и самоубийства депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, который выложил из двух сотен убитых гусей надпись «Чукотка 2021». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Андрея Макарова.

По его словам, проводятся экспертизы, сотрудники СКР беседуют с родственниками и свидетелями, изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливая обстоятельства произошедшего.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. Отмечалось, что на записях с камер видно, что депутат несколько часов находился в здании один.

Уголовное дело из-за снимка Крамаренко было возбуждено в июне. Сам депутат назвал снимок с убитыми птицами фотошопом. Впервые фото было размещено в мае в сообществе охотников Сибири в Instagram, но впоследствии пост удалили.