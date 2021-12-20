В российском регионе нашли 400-летнюю кедровую сосну

В ходе государственного учета лесов специалисты Рослесинфорга обнаружили в Хабаровском крае три старейших дерева возрастом более 400 лет. Об этом сообщает агентство ХКС.

Отмечается, что два дерева растут на Дальнем Востоке, остроконечный тис и кедровая сосна.

Сообщается, что высота кедровой сосны составляет 38 метров, 400-летний бук в Приморье вырос до 9 метров.

Деревья-долгожители самые старые в лесном фонде России, однако они не сохнут и не болеют.