Похожая на сестру взрослой внучки 64-летняя женщина раскрыла секрет молодости

64-летняя жительница Австралии, которую часто принимают за сестру ее взрослой внучки, раскрыла секрет молодости и дала советы по питанию в новогодние праздники. Об этом сообщает Daily Mail.

Лесли Максвелл из Мельбурна работает персональным тренером и для поддержания спортивной формы тренируется по пять раз в неделю. Она стала регулярно заниматься фитнесом в 49 лет и с тех пор выиграла около 30 титулов на конкурсах фитнес-бикини. Женщина часто ходит в спортзал вместе с 20-летней внучкой, и люди периодически говорят им, что они больше похожи на сестер, чем на бабушку и внучку.

Максвелл рассказала, что для поддержания формы в пожилом возрасте одинаково важны правильное питание и регулярные тренировки. «Мой совет по питанию в новогодние праздники — ешьте больше индейки и меньше печеного. Первое — полезный белок, второй — вредный сахар. Я бы также советовала пить поменьше сладкой газировки и вина, потому что это просто пустые калории, которые в итоге станут жиром», — отметила моложавая бабушка.

Кроме того, женщина советует сразу же после праздничного ужина отправиться на прогулку, чтобы сжечь лишние калории. В занятия спортом Максвелл советует добавить соревновательный элемент, чтобы они проходили веселее. «Мой главный совет — тренируйтесь вместе с друзьями и родственниками», — говорит Максвелл.

Спортивная бабушка начала заниматься фитнесом 14 лет назад, чтобы справиться с депрессией после развода. Теперь с ней часто пытаются познакомиться мужчины намного моложе ее, что доставляет женщине удовольствие. Она считает, что возраст человека зависит только от того, насколько хорошо он следит за собой. «Можно быть молодым или старым в любом возрасте», — подытожила свой рассказ Максвелл.

Ранее 46-летняя жительница американского штата Юта, выглядящая на 20 лет моложе, раскрыла секрет «вечной молодости». Женщина считает, что ей удается сохранять отличную форму благодаря здоровому образу жизни, который она ведет с 19 лет.