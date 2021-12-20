Президентом Чили стал молодой социалист

На президентских выборах в Чили победил 35-лентий кандидат-социалист Габриэль Борич. Бывший лидер студенческих протестов и депутат от антарктических территорий страны, он станет самым молодым лидером Чили за всю историю страны. Об этом сообщает BBC News.

Борич победил во втором туре президентской гонки с результатом в 56 процентов. Он представляет левые силы страны, выступает против неолиберальной экономической политики и обещает поднять минимальную зарплату в Чили. Его соперник, консерватор Хосе Антонио Каст, уже признал поражение. Притом оба политика, которые прошли во второй тур, ни разу не занимали должности в чилийском правительстве.

Избранный президент оказался в два раза моложе нынешнего лидера страны Себастьяна Пиньера — действующему президенту 1 декабря исполнилось 72 года. Однако за свою недолгую политическую карьеру Борич уже несколько раз успел победить на выборах — дважды избирался депутатом парламента от региона Магальянес (на юге Чили, занимает архипелаг Огненная Земля) и антарктических территорий страны. Кроме того, в 2011 году молодой президент был активным участником студенческих протестов.

Политика уже поздравили лидеры левых сил многих стран мира. «Огромные поздравления Габриэлю Боричу, избранному социалистическим президентом Чили! Победа надежды и перемен», — написал бывший лидер лейбористов в Великобритании Джереми Корбин в Twitter. «Я поздравляю товарища Габриэля Борича с избранием президентом Чили. Я рад еще одной победе демократического и прогрессивного кандидата в нашей Латинской Америке», — поддержал Борича бывший бразильский лидер Луис Инасио Лула Да Сильва.

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