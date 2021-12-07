Миллиардеры стали еще богаче во время пандемии

Миллиардеры во всем мире увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе о мировом неравенстве, подготовленном группой экономистов, пишет Bloomberg.

В исследовании сказано, что в 2021 году в мире насчитывается 2755 миллиардеров, которым принадлежит 3,5 процента мирового богатства — на два процента больше, чем перед пандемией в начале 2020 года. Совокупное состояние миллиардеров составляет 13,1 триллиона долларов. В пандемию они стали еще богаче, накопив 4,1 триллиона долларов. «Коронавирусный кризис усугубил неравенство между очень богатыми и остальным населением», — заявил один из авторов доклада Лукас Чансел.

Кроме того, согласно отчету, в мире существует группа из 520 тысяч человек с состоянием не менее 19 миллионов долларов. В их руках сосредоточено 11 процентов мирового богатства, хотя в прошлом году это число составляло 10 процентов.

Наибольшее неравенство эксперты отметили в России и Центральной Азии — число богатых в общей доле капитала составляет 45,9 процента. Наименьшее неравенство наблюдается в Европе (25,2 процента). Далее идут Восточная Азия (30 процентов) и Южная и Юго-Восточная Азия (34,3 процента).

Авторы доклада отметили некоторые региональные особенности. Так, Латинская Америка и Ближний Восток лидируют по неравномерности распределения доходов — более 75 процентов богатства находится в руках 10 процентов самых богатых людей. Далее следуют Россия и страны Черной Африки (южнее Сахары). Интересно, что богатейшие люди оказывают более негативное воздействие на окружающую среду. В США 10 процентов богачей выбрасывают в атмосферу в среднем 73 тонны углекислого газа на человека в год, а беднейшие слои населения — менее 10 тонн.

По данным индекса Bloomberg Billionaires, самым богатым человеком мира является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 267 миллиардов долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (197 миллиардов), третью — генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (162 миллиарда).

