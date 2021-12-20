Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении

Осужденный за крупные взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил освободить его досрочно. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее ходатайство от отбывающего наказание в Исправительной колонии (ИК-2) Урлашова поступило в Рыбинский городской суд. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила бывшему мэру срок до девяти лет колонии. В 2016 году Урлашов и его советник Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взятки. Тогда бывший мэр получил 12,5 лет колонии.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.