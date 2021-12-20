Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении

Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов подал ходатайство об УДО
Евгений Урлашов

Евгений Урлашов. Фото: Руслан Кривобок / Риа Ноовости

Осужденный за крупные взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил освободить его досрочно. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее ходатайство от отбывающего наказание в Исправительной колонии (ИК-2) Урлашова поступило в Рыбинский городской суд. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила бывшему мэру срок до девяти лет колонии. В 2016 году Урлашов и его советник Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взятки. Тогда бывший мэр получил 12,5 лет колонии.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Белоруссия рассказала о поставках электроэнергии на Украину
В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан
В МИД обвинили Украину в российском радикализме
МИД назвал «скрепы» политики Москвы на постсоветском пространстве
Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО
Для россиянина запросили срок за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ
Осужденный бывший мэр Ярославля Урлашов попросил о досрочном освобождении
Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter