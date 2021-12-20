Раскрыт секрет V-образной строчки на вороте толстовок

Журналисты Daily Star раскрыли секрет V-образной строчки на воротниковой зоне толстовок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В 1926 году основатель американского производителя одежды Russell Athletic Бенджамин Рассел изобрел свитшоты, и на тот момент такие швы на одежде имели практическое назначение.

«Изначально толстовка была создана как вещь для игры в футбол. Для V-образной нашивки использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи вокруг шеи», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что сегодня такая деталь встречается на худи, свитшотах и футболках, однако ее наносят уже не в практических, а в декоративных целях.

Ранее в декабре журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.