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ВОЗ заявила о готовности к инспекции на производстве «Спутника V»

Представитель ВОЗ: мы будем готовы к инспекции на производстве «Спутника V» в феврале

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет готова провести инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале. Об этом заявил директор по регулированию и преквалификации организации Роджерио Гаспар, передает РИА Новости.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что локальная инспекция будет возможна, если организация получит всю необходимую информацию от российской стороны к концу декабря. По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал направить первый пакет данных ВОЗ к этому сроку. Второй пакет планируется получить до конца января 2022-го.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вопрос признания ВОЗ «Спутника V» будет решен уже в ближайшие месяцы. По его словам, после этого одобрить российский препарат от COVID-19 должны и европейские страны. Политик отметил, что в процессе одобрения вакцины возникают бюрократические трудности.

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Екатерина Андреева
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