Почти две трети украинцев выступили против выдвижения Зеленского на второй срок
Почти две трети украинцев выступили против выдвижения президента Владимира Зеленского на второй срок. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Socis.
63,8 процента респондентов заявили, что не поддерживают выдвижение Зеленского на выборы в 2024 году. 26,4 процента высказали противоположное мнение.
Кроме того, 67,4 процента опрошенных полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 18,5 процента считают, что в правильном.
В начале декабря партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые в рейтинге политических сил обогнала партию Зеленского «Слуга народа». По данным Киевского международного института социологии, среди определившихся с выбором респондентов «Европейскую солидарность» поддерживают 17,1 процента, а «Слугу народа» — 15 процентов.