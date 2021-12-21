В Китае испугались госпереворота из-за проповедников в интернете

В Китае приняли меры по администрированию предоставления религиозных услуг в интернете, «направленных на стандартизацию сетевых служб религиозной информации и гарантию свободы вероисповедания». Об этом пишет китайское издание Global Times.

Власти приняли новые правила на основании Закона о кибербезопасности и Положения по делам религий. Согласно принятым мерам, любая китайская организация или физическое лицо, предоставляющее онлайн-услуги религиозной направленности, должны подать заявление в провинциальные департаменты по делам религий. Они могут проповедовать только после того, как получат разрешение. Участники религиозных сайтов могут регистрироваться только под настоящими именами.

Судя по новым правилам, официальный Пекин испугался, что проповедники будут использовать интернет-ресурсы для распространения «нежелательной информации» или даже организации госпереворота. На это указывают положения о том, что «проповеди должны способствовать социальной гармонии» и «направлять религиозных людей на патриотизм». Кроме того, власти запрещают публиковать контент, который подстрекает к подрыву власти.

Это не первый раз, когда китайские власти пытаются «отрегулировать» религиозные течения в стране. В 2016 году в стране началась кампания по унификации всех проявлений религии. Так, многие мечети в стране обязали поменять купол в ближневосточном стиле на китайскую крышу-пагоду. Кроме того, исламским ресторанам и магазинам крупных городов приказали убрать с вывесок надписи на арабском и исламские символы.