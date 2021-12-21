Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае испугались госпереворота из-за проповедников в интернете

Global Times: в Китае приняли меры по администрированию религиозных услуг в интернете

Фото: Damir Sagolj / Reuters

В Китае приняли меры по администрированию предоставления религиозных услуг в интернете, «направленных на стандартизацию сетевых служб религиозной информации и гарантию свободы вероисповедания». Об этом пишет китайское издание Global Times.

Власти приняли новые правила на основании Закона о кибербезопасности и Положения по делам религий. Согласно принятым мерам, любая китайская организация или физическое лицо, предоставляющее онлайн-услуги религиозной направленности, должны подать заявление в провинциальные департаменты по делам религий. Они могут проповедовать только после того, как получат разрешение. Участники религиозных сайтов могут регистрироваться только под настоящими именами.

Материалы по теме:
Будущее рядом Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Будущее рядомИх сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
7 октября
Геноцид против сил зла Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
Геноцид против сил злаКитайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
8 октября

Судя по новым правилам, официальный Пекин испугался, что проповедники будут использовать интернет-ресурсы для распространения «нежелательной информации» или даже организации госпереворота. На это указывают положения о том, что «проповеди должны способствовать социальной гармонии» и «направлять религиозных людей на патриотизм». Кроме того, власти запрещают публиковать контент, который подстрекает к подрыву власти.

Это не первый раз, когда китайские власти пытаются «отрегулировать» религиозные течения в стране. В 2016 году в стране началась кампания по унификации всех проявлений религии. Так, многие мечети в стране обязали поменять купол в ближневосточном стиле на китайскую крышу-пагоду. Кроме того, исламским ресторанам и магазинам крупных городов приказали убрать с вывесок надписи на арабском и исламские символы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
В США предложили заполучить советские системы ПВО для Украины
Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19
В российском регионе отменили ковид-сертификаты для посещения ТЦ
В Госдуме назвали условие для введения штрафа за отказ от вакцинации
На помощь нелегальным мигрантам пришел преступный мир Литвы
Экономист объяснил повышение ставок по ипотеке в 2022 году
Президент Таджикистана поручил улучшить преподавание русского в стране
В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса
В Китае испугались госпереворота из-за проповедников в интернете
Россиянам отсоветовали медлить с покупкой жилья
Власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройках
Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter