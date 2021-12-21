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Россиянам назвали самые интересные этнодеревни страны

BlaBlaCar: интересные этнодеревни России находятся в Нижегородской и Кемеровской областях

Фото: Bestalex / Wikimedia

Россиянам назвали самые интересные этнодеревни страны, куда можно отправиться в путешествие, чтобы познакомиться с культурой и обычаями коренных народов. Список этнопарков под открытым небом, поступивший в редакцию «Ленты.ру», составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar.

Так, в Нижегородской области советуют посетить музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щелоковский хутор», который представляет собой деревенскую улицу. Там туристы смогут прогуляться среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Также в регионе находится парк эрзянской культуры (город Лукоянов) — на его территории можно увидеть деревянные идолы, изображающие богов эрзян.

В Кемеровской области путешественникам рекомендуют побывать в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Томская Писаница». Здесь имеется более 300 наскальных рисунков, некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры. Кроме того, туристы могут поучаствовать в фольклорных и этнографических праздниках древних славян и народов Сибири, например, отметить Рождество и Чыл Пажи — встречу Нового года по Саяно-Алтайскому календарю.

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Пермский край тоже предлагает россиянам праздничные программы — например, встретить Новый год можно в первом на Урале музее деревянного зодчества под открытым небом «Хохловке». Помимо прочего, для гостей парка работает соляной комплекс, посетители которого узнают о процессе добычи, хранения и транспортировки соли по реке.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области собрал уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. В этнопарке можно не только познакомиться с их верованиями и особенностями жизни, но также и примерить на себя их быт. В новогодние каникулы организуются зимние забавы и развлечения: ледяные горки, елка с Дедом Морозом и катание на лошадях и собачьих упряжках.

В Московской области работает «Кочевник» — этнографический проект, знакомящий с верованиями, культурой и аутентичными жилищами кочевых народов. Гости парка могут посетить монгольские и тюркские юрты, чукотскую ярангу, ненецкие чумы. Более того, здесь находится зоодвор с верблюдами и яками, регулярно проводятся концерты песен и танцев кочевых племен и проходят творческие мастер-классы.

Ранее в сентябре жительница деревни Нижние Карачуры в Чувашии построила на придомовом участке полноценный этнопарк. Так, женщина установила в саду скульптуры сказочных персонажей, аттракционы для детей и даже сцену для концертов.

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Дарья Рыбак
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