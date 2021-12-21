Чересчур откровенный дизайн платья модного бренда вызвал споры среди покупателей

Откровенный дизайн одежды популярного модного бренда Fashion Nova удивил потенциальных покупателей. Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте амбассадора марки.

Манекенщица Эбби Доуз (Abby Dowse) поделилась снимками, на которых она позирует в облегающем платье фиолетового цвета, на фоне белой стены. На размещенном кадре видно, что упомянутая вещь оформлена шнуровкой, а также различными вырезами и разрезами, оголяющими тело девушки.

Необычный крой платья вызвал споры среди подписчиков Доуз, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни поклонники раскритиковали чересчур вульгарный дизайн. «Кто вообще будет носить такое?», «Просто пошлость», «Что за тряпка?», «Вульгарный образ, нормальный человек никогда не наденет это», «Самая странная вещь в мире», — высказывались они.

В то же время фанаты модели восхитились ее внешним видом. «Самая сексуальная девушка», «Очень смело», «Идеальные фигура и наряд», «Мало кто может позволить себе носить такие вещи, но ты — в их числе», «Самая красивая женщина в мире», — отмечали юзеры.

В ноябре дизайн другого полупрозрачного платья Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Речь шла о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками по бокам. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду.