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Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья кишечника

Американские диетологи перечислили продукты, способствующие правильной работе кишечника

Фото: little plant Unsplash

Американские врачи-диетологи назвали продукты, которые лучше всего поспособствуют здоровью кишечника и помогут поддержать его правильную работу. Советы специалистов публикует Eat This, Not That!

Они перечислили следующие группы продуктов: бобовые, ягоды и ферментированные продукты, такие как йогурт и квашенная капуста.

Диетолог Лаура Али напоминает, что бобы являются отличным источником пребиотиков и клетчатки: «Нут, фасоль и чечевица — отличные источники клетчатки, которая полезна для всего желудочно-кишечного тракта и вместе с пребиотиками способствует правильному пищеварению». Она также предупредила, что недостаток клетчатки в рационе может вызвать повышенное чувство голода и дискомфорт в желудке.

Вместе с бобовыми Али рекомендует включить в рацион побольше ягод. «Они не только полны клетчатки, но богаты антиоксидантами и витамином C, которые поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике и борются с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте», — сказала Али. Кроме того, она отметила, что ягоды, добавленные в кефир или смузи, могут стать отличным дополнением к завтраку.

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Врач-диетолог Мари Рагглс считает, что для нормальной работы кишечника следует употреблять каждый день ферментированные продукты, такие как йогурт, капусту кимчи или обычную квашенную капусту. Рагглс сослалась на исследование 2021 года, которое показывает, что высокое содержание в рационе ферментированных продуктов увеличивает разнообразие микрофлоры кишечника, борется с воспалительными процессами и способствует ускорению иммунного ответа в случае контакта с вирусами.

Кроме того, Мари Рагглс напоминает, что кишечник плохо реагирует на однообразную пищу, и для здорового пищеварения следует почаще стараться добавлять в рацион новые продукты: «Возьмите за правило экспериментировать с новыми продуктами и разнообразить растительную пищу. Это поможет создать питательную среду для большего количества полезных бактерий, а их разнообразие в кишечнике укрепляет иммунитет».

Ранее турецкий диетолог Зюлал Ялчин назвала самый полезный молочный продукт. По мнению специалиста, из всего разнообразия молочных продуктов особое внимание стоит уделить кефиру.

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Никита Савин
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