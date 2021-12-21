МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России

Министерство иностранных дел (МИД) Германии ответило на высылку двух своих дипломатов из России, ставшей реакцией на соответствующее решение Берлина. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ считают, что она необоснованна. Об этом сообщает ТАСС.

Этот шаг не стал сюрпризом, но, с точки зрения федерального правительства, является совершенно необоснованным МИД Германии

В немецком министерстве отметили, что такой шаг Москвы осложнит отношения России и Германии. При этом представитель ведомства отметил, что Берлин продолжит стремиться к равноправному диалогу с Москвой.

Персоны нон грата

15 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ объявляет двух российских дипломатов персонами нон грата. Это решение связано с обвинительным приговором россиянину Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019-м. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

В ответ на это МИД России 20 декабря заявил решительный протест послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру и объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата. Немецких дипломатов вышлют из страны в качестве ответной меры.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва будет соразмерно реагировать на любые недружественные шаги Берлина в будущем. В МИД также отвергли «оторванные от реальности» обвинения в причастности российских государственных органов к убийству Зелимхана Хангошвили.

Приговор по делу Хангошвили

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в парке в Берлине 23 августа 2019 года. На фоне расследования произошедшего между Германией и Россией разгорелся дипломатический скандал.

15 декабря 2021 года Высший суд Берлина приговорил за это преступление 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению. Он фигурировал в судебных материалах под именем Вадим Красиков. Суд указал на тяжесть содеянного и дал россиянину пожизненный срок без права досрочного освобождения.

Судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди, вынося приговор, заявил, что мотивами российского государства были месть и возмездие. «Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом. Это не что иное, как государственный терроризм», — подчеркнул он.

Позиция Берлина

В Германии считают, что россиянин, совершивший убийство, был связан с российскими спецслужбами и мог действовать «по государственному заказу». Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение МИД Германии выслать двух немецких дипломатов. Он отметил, что приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили является «ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи».

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что приговор россиянину был вынесен независимым судом Германии и на решение суда не было оказано политическое влияние. Посол также добавил, что федеральное правительство принятыми мерами, то есть высылкой российских дипломатов, отреагировало на то, что произошло. «А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны», — подчеркнул он.

Реакция Москвы

Посол России в Берлине Сергей Нечаев указывал на то, что в приговоре говорится о якобы стоявших за убийством российских государственных структурах. Из-за этого он назвал решение суда необъективным и политически мотивированным, «серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала аналогичную риторику и также заявила об адекватном ответе на действия Берлина. Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона все еще открыта к диалогу и сотрудничеству с новым правительством Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль категорически не согласен с решением суда в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили.

Кто такой Хангошвили?

Зелимхан Хангошвили был боевиком «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация), он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Хангошвили также подозревали в бандитизме и незаконной торговле оружием. В 2020 году Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении него в связи со смертью подозреваемого.

По данным правоохранительных органов России, Хангошвили участвовал в нападениях на российских военнослужащих в составе отрядов под командованием соратника Шамиля Басаева и Хаттаба, а также причастен к организации теракта в московском метро в 2004 году, подготовке захвата заложников в школе Беслана и отправке боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.