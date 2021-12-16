Посольство России выразило протест из-за высылки Германией двух дипломатов

Посольство России в Берлине выразило протест МИД ФРГ из-за объявления персонами нон-грата и высылки из Германии двух российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время Посольство России в Берлине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поддержала аналогичную риторику и также заявила об адекватном ответе на действия Берлина.

Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет Мария Захарова официальный представитель МИД России

С чего все началось

В среду, 15 декабря, Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство в 2019 году Зелимхана Хангошвили, полевого командира, воевавшего против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны. Суд указал на тяжесть содеянного и дал россиянину пожизненный срок без права досрочного освобождения. В Германии считают, что российский гражданин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в тот же день заявила, что в ведомство был вызван российский посол. ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата. О ком конкретно идет речь, не уточняется.

Официально персонами нон грата россиян пока не объявляли. Это решение связано с приговором по делу Хангошвили.

По словам Бербок, убийство является нарушением немецкого права и суверенитета страны. Глава МИД Германии добавила, что случившееся осложнит диалог с Россией.

Убийство Хангошвили и приговор

Хангошвили был убит в Берлине выстрелом в голову в августе 2019 года. Москва отрицает причастность к убийству. На фоне расследования произошедшего между странами разгорелся дипломатический скандал.

Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила, что германские власти могут пойти на выдачу России осужденного в ФРГ гражданина страны Вадима Соколова (Красикова).

Посольство России в Германии назвало приговор очевидным недружественным актом. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев указал на то, что в приговоре говорится о якобы стоявших за убийством российских государственных структурах. Из-за этого решение суда названо посольством необъективным и политически мотивированным, «серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

Реакция в России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел высылку дипломатов несправедливым решением, которое осложнит отношения между Москвой и Берлином. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, приговор россиянину за убийство Хангошвили также нельзя назвать справедливым, равно как и весь процесс, из-за пробелов в доказательной базе.

Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта Леонид Слуцкий председатель комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий выразил сожаление, что взаимодействия России с новым кабмином ФРГ начинается с подобных шагов и напомнил, что ответ Москвы будет адекватным и симметричным.

Политолог, шеф-редактор портала RuBaltik.Ru Александр Носович в беседе с радио Sputnik предположил, что действия Германии продиктованы политическими мотивами.

Единственная цель этого демарша, которую я вижу — это с самого начала взять резкий тон в отношениях Берлина с Москвой и заявить, что новое правительство в диалоге с Кремлем будет вести себя намного жестче, чем все правительства, которые возглавляла Ангела Меркель Александр Носович политолог

Он указал, что новому кабмину нужно войти в диалог с Россией с позиции силы, поэтому был придуман первый пришедший в голову повод для демарша в адрес Москвы. По мнению специалиста, немецкая сторона не обнародовала никаких убедительных доказательств относительно причастности российского государства к убийству Хангошвили.

