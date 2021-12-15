Приговор россиянину в Германии за убийство назвали недружественным актом

Посольство России в Германии назвало приговор российскому гражданину по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили очевидным недружественным актом, приводит ТАСС заявление дипломатического ведомства.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев указал на то, что в приговоре говорится о якобы стоявших за убийством российских государственных структурах. Из-за этого решение суда названо посольством необъективным и политически мотивированным, «серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

В посольстве также пообещали не оставить решение суда без реакции.

Ранее стало известно, что Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Германии.

Хангошвили, воевавший против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны, был убит в Берлине 23 августа 2019 года.