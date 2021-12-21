Осужденного за нарушение санкций россиянина депортировали из США в Россию

Россиянин Олег Никитин, осужденный в США за сговор с целью нарушения введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования, был освобожден из-под стражи и отправился на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Гражданин России Олег Никитин освобожден из заключения и депортирован в РФ с территории США спустя почти три месяца после официального решения суда об окончании его срока содержания под стражей и более чем двухлетнего срока отбытия им наказания», — заявил правозащитник.

Однако, по словам Мельникова, американская пенитенциарная система не выполнила это решение своевременно, чем нарушила права Никитина. Россиянин был помещен в депортационную тюрьму. Несмотря на его хронические заболевания, правоохранительные органы США не оказывали ему медицинскую помощь в этот период. Однако Никитина удалось освободить и обеспечить ему путь домой благодаря усилиям МИД России, правозащитников и общественности, отметил Мельников.

Свою вину Никитин признал в марте 2021 года. По информации прокуратуры Южного округа штата Джорджия, россиянин, будучи главой российской компании «КС Инжиниринг», через итальянскую фирму приобрел в США силовую турбину за 17 миллионов долларов, которая якобы могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. При этом продажи такого оборудования в Россию запрещены американскими санкционными законами.