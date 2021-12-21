Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 21 декабря. Данные Московской биржи свидетельствуют о том, индекс Мосбиржи вырос на 0,65 процента — до 3713,68 пункта, а индекс РТС — на 1,02 процента (до 1583,67 пункта).

Рынок нефти прибавляет 2,5 процента, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. На фоне рекордного скачка цены на газ в Европе акции российского «Газпрома» прибавили 3,05 процента и по итогам сессии торговались по 335,84 рубля за штуку. В ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался на 13 копеек, до 74,02 рубля, курс евро прибавлял 1 копейку, до 83,59 рубля.

Ранее в ходе торгов на бирже ICE цена на газ установила исторический рекорд, сначала перевалив через 2000 долларов, а потом начала подбираться к 2200. Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.