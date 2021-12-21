Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок закрылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 0,65 процента — до 3713,68 пункта

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 21 декабря. Данные Московской биржи свидетельствуют о том, индекс Мосбиржи вырос на 0,65 процента — до 3713,68 пункта, а индекс РТС — на 1,02 процента (до 1583,67 пункта).

Рынок нефти прибавляет 2,5 процента, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent. На фоне рекордного скачка цены на газ в Европе акции российского «Газпрома» прибавили 3,05 процента и по итогам сессии торговались по 335,84 рубля за штуку. В ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался на 13 копеек, до 74,02 рубля, курс евро прибавлял 1 копейку, до 83,59 рубля.

Курс доллара от TradingView

Ранее в ходе торгов на бирже ICE цена на газ установила исторический рекорд, сначала перевалив через 2000 долларов, а потом начала подбираться к 2200. Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности нападения на российского фигуриста-чемпиона
Райана Рейнольдса принимали за Бена Аффлека и спрашивали про Дженнифер Лопес
Стремление ограничить цены на машины в России объяснили
Стало известно о новой схеме мошенничества с пожилыми людьми
Путин выступил за равную и неделимую безопасность в Евразии
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Оценена стоимость квартир на улице Путина
Трансгендерный мужчина появился на обложке журнала с голым торсом
Разъяренный дикий слон набросился на мужчину и попал на видео
США запросили у Нидерландов экстрадицию россиянина Дубникова
Украину заподозрили в попытках отравить воду в Донбассе
Раскрыта причина падения уровня кислорода на Земле
В МГУ раскрыли детали нападения отца девятилетней студентки на сотрудника вуза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter