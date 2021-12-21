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В МИД пригрозили не допустить размещения сил НАТО на Украине и в Грузии

Дипломат Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии

Фото: Globallookpress.com

НАТО должен дать оперативный ответ на предложения России о гарантиях безопасности. Москва ждет конкретных решений по проблеме. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам Гаврилова, Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. «Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — сказал он.

Гаврилов призвал НАТО дать ответ на предложения России по безопасности. «Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — сказал в эфире глава делегации.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения России затрагивают пункты, которые волнуют ее, но у Америки есть свои поводы для беспокойства. По его словам, любой диалог должен основываться на принципах взаимности.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах Москва призвала к конструктивной взаимной работе по предотвращению эскалации, отказу от расширения НАТО на Восток и размещения ракет средней дальности в зонах взаимного поражения. Отдельным пунктом было выделено предложение не включать Украину в состав организации.

Дмитрий Сотак
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