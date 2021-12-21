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Момент обрушения стен гипермаркета в Томске попал на видео

В сети появились кадры с обрушением стен гипермаркета «Лента» в Томске

В сети появилось видео, на которое попал момент обрушения стен горящего гипермаркета «Лента» в Томске. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «РЕН ТВ | Новости».

На кадрах видно, как у охваченного огнем гипермаркета обрушиваются горящие стены. От полыхающего здания поднимается широкий черный столб дыма.

О происшествии стало известно 21 декабря. По данным МЧС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших на данный момент нет. Тушение пожара в гипермаркете осложняют минусовая температура и сильное задымление.

Никита Абрамов
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