Армия США обнаружила экстремистов в своих рядах

Минобороны США сообщило, что около 100 американских военнослужащих участвовали в «запрещенной экстремистской деятельности» за последние девять месяцев. Проверки проводились в действующей армии и в Национальной гвардии. Об этом говорится в отчете Пентагона, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В нем сообщается, что за последние девять месяцев в рядах армии и Национальной гвардии было обнаружено около сотни военнослужащих-экстремистов. Они будут отстранены от своей службы до окончания служебного разбирательства.

Проверка министерства была инициирована после публикации меморандума министра обороны США Ллойда Остина 9 апреля 2021 года. В документе было объявлено о немедленных действиях по противодействию экстремистской деятельности и создании ведомственной рабочей группы «по выявлению опасных элементов».

В новом меморандуме от 20 декабря 2021 года глава Минобороны подчеркнул, что Пентагон продолжит бороться с внутренними угрозами, которые могут «подорвать сплоченность подразделений».

Ранее Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в ходе военных операций в Сирии, Ираке и Афганистане. New York Times провели собственное расследование на основе открытых источников и интервью с выжившими после авиаударов. «Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон», — утверждает издание.