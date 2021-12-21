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Армия США обнаружила экстремистов в своих рядах

Пентагон: около 100 военных будут отстранены от службы из-за экстремистской деятельности

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Минобороны США сообщило, что около 100 американских военнослужащих участвовали в «запрещенной экстремистской деятельности» за последние девять месяцев. Проверки проводились в действующей армии и в Национальной гвардии. Об этом говорится в отчете Пентагона, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В нем сообщается, что за последние девять месяцев в рядах армии и Национальной гвардии было обнаружено около сотни военнослужащих-экстремистов. Они будут отстранены от своей службы до окончания служебного разбирательства.

Проверка министерства была инициирована после публикации меморандума министра обороны США Ллойда Остина 9 апреля 2021 года. В документе было объявлено о немедленных действиях по противодействию экстремистской деятельности и создании ведомственной рабочей группы «по выявлению опасных элементов».

В новом меморандуме от 20 декабря 2021 года глава Минобороны подчеркнул, что Пентагон продолжит бороться с внутренними угрозами, которые могут «подорвать сплоченность подразделений».

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Ранее Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в ходе военных операций в Сирии, Ираке и Афганистане. New York Times провели собственное расследование на основе открытых источников и интервью с выжившими после авиаударов. «Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон», — утверждает издание.

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Дмитрий Сотак
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