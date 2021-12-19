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Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии и Ираке

NYT: Пентагон занижал число погибших во время авиаударов мирных жителей в Сирии и Ираке

Фото: Pixabay

Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане. Как заявила газета New York Times со ссылкой на изученные ею материалы американского военного ведомства, во время авиаударов американских военных погибло гораздо больше жителей, чем было подсчитано.

«Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон», — утверждает издание.

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New York Times провела самостоятельный анализ, взяла интервью у выживших мирных жителей, посетила более сотни мест, связанных с авиаударами США. Отмечается, что лишь в 12 процентах случаев было рекомендовано проведение полномасштабного расследования.

Во многих случаях проверки проводило американское командование, которое основывалось в своих выводах на неполных или неверных свидетельствах, сообщения о жертвах систематически отклонялись, и менее чем в десяти случаев имели место выплаты компенсаций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) заявило об ответственности США за экономический кризис в стране и рассчитывает на помощь Вашингтона в восстановлении. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Шера Мохаммада Аббаса Станекзая.

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Марина Совина
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