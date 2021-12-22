Жертвы отрицательных цен на нефть проиграли суд

Трейдеры, ставшие в апреле 2020 года жертвами отрицательных цен на нефть марки WTI, проиграли суд и не смогли добиться компенсации от одной из структур Московской биржи, сообщает РИА Новости.

Решение по коллективному иску пострадавших трейдеров вынес Девятый арбитражный апелляционный суд. Он подтвердил решение суда нижестоящей инстанции — Арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе.

Истцами выступили 140 трейдеров, ответчиком — Национальный клиринговый центр (структура, входящая в группу Московской биржи и отвечающая за учет совершаемых сделок).

В иске было указано требование признать недействительными сделки по закрытию фьючерсных контрактов на нефть WTI и вернуть списанные с их брокерских счетов средства — в сумме около 280 миллионов рублей.

Позиция истцов строилась на том, что они были введены ответчиком в заблуждение относительно базового актива и параметров контракта. Так, они полагали, что минимальная цена контракта составляет 0,01 доллара, и цена не может опускаться до отрицательных значений. Из-за этого причиной своих убытков они считают «ошибки биржевой индустрии».

Представитель НКЦ в свою очередь заявил, что действия клирингового центра и биржи соответствовали законодательству и правилам торговой площадки, а экспирация, оспариваемая истцами, не является критерием сделки.

20 апреля 2020 года цена майского фьючерса на баррель нефти WTI, торгующегося на американской бирже NYMEX, опустилась до минус 40 долларов. Контракт также торговался «зеркально» на нескольких других мировых биржах, в том числе на Московской.

Руководство площадки определило в качестве цены экспирации (исполнения контракта) минус 37,63 доллара. При этом заключение новых сделок было приостановлено на отметке 8,84 доллара за баррель. Пострадавшие оценивали свои суммарные потери в миллиард рублей.

