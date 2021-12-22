Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу заявил о сниженном уровне заболеваемости COVID-19 в российской армии

Шойгу: уровень заболеваемости COVID-19 в армии ниже общероссийского более чем в два раза
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Уровень заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах ниже общероссийского более чем в два раза, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в рядах российской армии в 48 раз снижен уровень смертности из-за коронавирусной инфекции. Шойгу заметил, что военные страны своевременно проходят все этапы вакцинации.

В ноябре российские военные, помимо «Спутника V», начали прививаться еще одним препаратом от коронавируса — вакциной «КовиВак».

Согласно сведениям Минобороны, в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях свыше десяти тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинированы от COVID-19.

Шойгу подчеркивал, что всего среди военных вакцинированы 1,4 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Популярный комик оценил шансы начать карьеру в США
Релиз Samsung Galaxy S22 сорвали
Тарасову выписали из больницы
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник
В МГУ оценили вероятность отчисления Алисы Тепляковой после скандала на экзамене
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter