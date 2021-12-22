Шойгу заявил о сниженном уровне заболеваемости COVID-19 в российской армии

Уровень заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах ниже общероссийского более чем в два раза, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в рядах российской армии в 48 раз снижен уровень смертности из-за коронавирусной инфекции. Шойгу заметил, что военные страны своевременно проходят все этапы вакцинации.

В ноябре российские военные, помимо «Спутника V», начали прививаться еще одним препаратом от коронавируса — вакциной «КовиВак».

Согласно сведениям Минобороны, в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях свыше десяти тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинированы от COVID-19.

Шойгу подчеркивал, что всего среди военных вакцинированы 1,4 миллиона человек.