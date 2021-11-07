Российские военные начали прививаться еще одной вакциной

Российские военные помимо «Спутника V» начали прививаться еще одним препаратом от коронавируса — вакциной «КовиВак». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), передает «Интерфакс».

«Дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "КовиВак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в период нерабочих дней дополнительно развернуты палаты для размещения гражданских лиц, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.

Согласно данным Минобороны, в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях свыше десяти тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинированы от COVID-19.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в войсках полностью завершена вакцинация от коронавируса. Он отметил, что всего среди военных вакцинировано 1,4 миллиона человек. По его словам, ревакцинация от COVID-19 в вооруженных силах России продолжается.