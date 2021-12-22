«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара

«Единая Россия» приостановила членство в партии недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко из-за дела о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение партии.

По данным Следственного комитета России (СКР), Алексеенко задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В ведомстве рассказали, что расследование ведется по статье о получении взятки в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей от застройщика в 2018 году. Алексеенко вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

В среду, 22 декабря, силовики провели обыски в мэрии и дома у градоначальника.

43-летний Алексеенко был избран на пост мэра Краснодара 17 ноября. До этого он был заместителем главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первым заместителем руководителя администрации губернатора Кубани.