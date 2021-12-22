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Названо последствие отмены обязательного техосмотра для личного транспорта

Автоэксперт Славнов: отмена обязательного техосмотра может привести к росту числа ДТП

Фото: Globallookpress.com

Отмена обязательного техосмотра (ТО) для личного автотранспорта россиян может привести к увеличению количества аварийных ситуаций на дорогах, рассказал «Ленте.ру» автоюрист Дмитрий Славнов.

По мнению автоэксперта, техосмотр не следует отменять, так как не все водители способны отследить состояние своей машины. «Какой-то госконтроль за состоянием повышенного источника опасности, который массово выходит на дороги, должен быть», — отметил Славнов.

Если не будет контроля за машинами, на дорогах у нас появятся ведра с болтами, аварий может быть больше.

Дмитрий Славновавтоюрист

Славнов считает, что техосмотр можно передать в руки страховой компании, чтобы ее агенты осматривали автомобили, когда выписывают страховой полис.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта россиян. Его нужно будет проходить только при постановке машины на учет, при смене владельца и при изменении конструкции авто.

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Екатерина Смирная
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