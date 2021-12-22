Лукашенко пообещал подключить силовиков к проблемам скотоводства

На помощь работникам сельского хозяйства Гомельской области придут белорусские силовики. Подключить правоохранительные органы к проблеме падежа скота и воровства корма пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в регион, передает «БелТА».

«Надо накормить скот, с падежом разобраться, с воровством, которое там есть. Это я при вас скажу активу. Мы подключим и правоохранительные органы», — сказал Лукашенко. Белорусский президент отметил, что поиск правонарушений в сфере — одна из главных задач руководства области.

Особое внимание к проблемам скотоводства в Гомеле Лукашенко объяснил тяжелыми временами для Белоруссии. «Сейчас время такое — военное. Чтобы мы поменьше какой-то волокитой, бюрократизмом занимались», — заявил президент. Он также остался недоволен чрезмерными посевами кукурузы в области. По мнению Лукашенко, аграрии должны выращивать и другие культуры.

Лидер Белоруссии находится в Гомеле с рабочим визитом — он представляет местным чиновникам нового губернатора Ивана Крупко. Крупко — бывший министр сельского хозяйства республики, по образованию он зоотехник. Вновь назначенный глава региона обратил внимание не только на условия содержания скотины. «Своей основной целью в должности губернатора считаю повышение уровня и качества жизни людей», — отметил Крупко.

Впервые за последнее время Лукашенко обратил внимание на падеж скота еще на встрече с активом Могилевской области. Там белорусский президент тоже грозил решить проблему привлечением правоохранителей. «Я как-то сказал, что без милиции мы порядка не наведем. Если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место бездельников и ворюг, не глядя на лица и звания, толку не будет», — говорил Лукашенко.