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Генерал ФСБ рассказал о главных угрозах безопасности России в 2022 году

Генерал ФСБ назвал экономические проблемы главной опасностью для России в 2022 году

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Экономические проблемы являются главной угрозой безопасности России в 2022 году. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

По его словам, рост цен сказывается на настроениях в обществе. При ухудшении экономической ситуации граждане начнут неизбежно искать виноватых. Анализ социальных сетей показывает, что главные проблемы россиян носят социально-экономический характер.

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«Именно из них вытекают радикальные и протестные настроения в обществе. И именно проблемы в экономике множат число предателей и шпионов», — отметил генерал Михайлов.

Также в числе основных проблем в 2022 году генерал Михайлов назвал рост числа преступлений, связанных с цифровыми технологиями и кибермошенничеством.

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Владимир Седов
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